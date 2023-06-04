5.4 مليارات دولار أرباح شركات الإنترنت في الصين خلال 4 أشهر

المصدر: بكين - شينخوا

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شهدت شركات الإنترنت الكبرى في الصين وشركات الخدمات ذات الصلة زيادة ملحوظة في الأرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة 62.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 38.4 مليار يوان (5.4 مليارات دولار)، خلال هذه الفترة، وفقاً للبيانات.

وسجلت إيرادات الأعمال المجمعة لهذه الشركات 408.3 مليارات يوان، زيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي. وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة هي تلك التي لا تقل إيرادات أعمالها السنوية عن 20 مليون يوان.

من جانب آخر، سجلت صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعاً مطرداً في أبريل، مع ارتفاع القيمة المضافة للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفضت القيمة المضافة لشركات تصنيع المعلومات الإلكترونية الكبرى بنسبة 0.4% على أساس سنوي. وتقلص هذا الانخفاض عن انخفاض بنسبة 1.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة في هذا القطاع بنسبة 14.2% على أساس سنوي، ارتفاعاً بواقع 5.9 نقاط مئوية عن جميع الصناعات في الوقت نفسه.

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