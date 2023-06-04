صندوق النقد يحذّر من انتشار سياسة الحمائية التجارية

المصدر: دبي - وكالات

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حذر صندوق النقد الدولي من مغبة انتشار سياسة الحمائية التجارية، مشيراً إلى أن العديد من التحديات تواجه التجارة الدولية. وفي تغريدة، نقل صندوق النقد عن كبيرة الاقتصاديين بينيلوبي غولدبيرغ أن الحمائية التجارية يمكن أن تجعل العالم أقل مرونة وأكثر انعداماً للمساواة وأكثر عرضة للنزاع.

وأضافت: لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن التجارة الدولية تتراجع عن العولمة، وعند قياسها بالدولار الأمريكي نشهد تباطؤ نمو التجارة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 ثم انخفاضها بشكل حاد في بداية جائحة كورونا.

وأوضحت: لكن منذ ذلك الحين انتعشت التجارة إلى أعلى قيمة على الإطلاق، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت التجارة العالمية بشكل متواضع مدفوعة في الغالب بالتأثيرات القادمة من الصين والهند، ومع ذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال واردات بقية العالم من المواد الوسيطة في تزايد.

وبالنسبة للصراع بين أمريكا والصين، قالت إن الرسوم الجمركية الأمريكية - الصينية التي فرضت في 2018 لم تقلل التجارة الدولية بل قلصت التجارة بين الولايات المتحدة والصين كما هو متوقع، لكن التجارة في المنتجات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية نمت بين بقية العالم، بعبارة أخرى نقلت بعض أنواع التجارة إلى مكان آخر ولم تقلص، ولم تمنع حرب الرسوم الجمركية البلدان الأخرى، مثل أعضاء الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، من السعي وراء اتفاقيات تجارية إقليمية أو متعددة الأطراف.

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