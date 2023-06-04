«ناسداك الأمريكي» في أعلى مستوى

المصدر: نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، أول من أمس، فيما انتعشت أسهم ومؤشرات قطاع التكنولوجيا، بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق يجنب البلاد تخلفاً كارثياً عن سداد ديونها.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع لأعلى مستوى في 13 شهراً، خلال التداولات، وسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أفضل سلسلة مكاسب له، منذ يناير 2020.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 1.45 % عند 4282.15 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.07 % إلى 13240.77 نقطة، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي 2.12 % إلى 33762.46 نقطة عند الإغلاق.

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