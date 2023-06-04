بايدن يوقّع قانون سقف الديون.. و«حافة الهاوية» تهدد تصنيف أمريكا

المصدر: دبي، نيويورك - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، على تشريع يرفع سقف الدين للولايات المتحدة، متجنباً بذلك تخلفاً غير مسبوق عن تسديد ديون الحكومة الفيدرالية، وذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي.



وكانت الخزانة الأمريكية حذرت من أن الولايات المتحدة ستعاني من نفاد الأموال لسداد فواتيرها كافة غداً الاثنين، ما كان من شأنه أن يسبب صدمة للاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية.



ورغم التوقيع، لا تزال مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع الولايات المتحدة تحت المجهر، وسط احتمالات بتخفيض تصنيفها الائتماني، حتى بعد تجنّب أكبر اقتصاد في العالم أزمة التخلف عن السداد.

وفي بيانها الأول، عقب إقرار الكونغرس الأمريكي قانون سقف الديون، ليلة الخميس، قالت «فيتش»، أول من أمس، إنها تراقب الولايات المتحدة مراقبة سلبية، وتخطط لاتخاذ قرار بشأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.



وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لقرار الكونغرس، أعربت «فيتش» عن قلقها العميق بشأن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تضعها على حافة الهاوية بشكل متكرر، ونشرت مؤسسة التصنيف العالمية في بيانها أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدّين، واتخاذ القرارات بشأنه قبيل الموعد المحدد بفترة قصيرة، تقلل الثقة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمسائل المالية والديون.



وجاءت أسباب قلق «فيتش» مشابهة لتلك التي دفعت وكالة «ستاندر آند بورز» لخفض تصنيف الولايات المتحدة عام 2011 بعد أن كان الكونغرس الأمريكي قد اتخذ قراراً بشأن رفع سقف الدّين. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي أول من أمس، «هناك تدهور مطرد في الإجراءات الحكومية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية»، وأضافت «أدّى تكرار سياسة الاقتراب من حافة الهاوية، والفشل في مواجهة التحديات المالية النابعة من الإنفاق المتزايد إلى ارتفاع العجز المالي وزيادة أعباء الديون».



وسيؤدي خفض التصنيف الائتماني - حال حدوثه - إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية، ما سيجبر واشنطن على إنفاق المزيد من الأموال على الفوائد، وبالتالي ستنفق أقل على التعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والأولويات الأخرى.



وقالت «فيتش» إنها ستحسم أمر المراقبة السلبية وتتخذ قرارها بشأن خفض التصنيف من عدمه خلال الربع الثالث، إذ سيتثنى لها حينها أن تنظر في الآثار الكاملة للسياسة التي نعتتها بسياسة «حافة الهاوية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز