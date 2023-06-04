قاعدة مراقبة عالمية للذكاء الاصطناعي

المصدر: لندن - د ب أ

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يدرس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خططاً لإقامة كيان عالمي في لندن لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة «التايمز» اللندنية أمس إن سوناك سوف يجري مناقشات أيضاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل بشأن كيفية إقامة «حواجز أمان» حول التكنولوجيا الجديدة.

واتفق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الشهر الماضي، على الحاجة إلى حوكمة تتوافق مع قيم المجموعة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي، معرباً عن قلقه بشأن الإمكانيات المدمرة للتوسع السريع للتكنولوجيات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويريد سوناك صياغة سياسة لإدارة مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة بالتتقنيات المتطورة.

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