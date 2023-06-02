الذهب في طريقه لأفضل أسبوع في شهرين

المصدر: البيان

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تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.

وقال إدوارد مائير محلل المعادن لدى ماريكس إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلا إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

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