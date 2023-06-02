باكستان تتحرك لتخفيف الضغط على الروبية في سوق التجزئة

المصدر: د ب ا

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تحركت باكستان من أجل تخفيف حدة الضغوط على العملة المحلية (الروبية) في السوق المفتوحة، ما دفع العملة إلى الارتفاع في سوق التجزئة.

وقال البنك المركزي الباكستاني عبر موقعه الالكتروني، أمس الخميس، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه سمح للمتعاملين بشراء الدولار من سوق الانتربنك لتسوية المعاملات العابرة للحدود والتي تتم ببطاقات الائتمان.

وارتفع سعر الروبية بنسبة 7ر4% في السوق المفتوحة، إلى 5ر296 روبية للدولار الواحد، بينما ظلت ثابتة عند 2ر285 روبية للدولار في سوق الانتربنك.

وقال الأمين العام لجمعية شركات الصرافة الباكستانية، ظفر براشا، لبلومبرغ عبر الهاتف، إن الروبية قد ترتفع أكثر إلى حوالي 286 روبية للدولار خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، في السوق المفتوحة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإجراء سيستمر حتى نهاية يوليو المقبل.

كان البنك لا يسمح في السابق إلا بشراء الدولار من شركات الصرافة، لتلك المعاملات التي تتم خارج البلاد.

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