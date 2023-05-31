قيمة التعاملات في متجر آب ستور تصل إلى 1.1 تريليون دولار

المصدر: د ب ا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو قيمة التعاملات عبر متجر آب ستور الإلكتروني التابع لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل بنسبة 29% سنويا إلى 1ر1 تريليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدراسة التي أجرتها شركة أنالاسيز جروب لصالح شركة آبل كشفت أن المبيعات والتعاملات المالية السنوية التي تشمل مبيعات التطبيقات والاشتراك في الخدمات الرقمية مدفوعة الثمن وإعلانات التطبيقات ومبيعات السلع والخدمات الفعلية في المتجر الإلكتروني زادت بنسبة 90% مقارنة بقيمتها في 2019 حيث زادت في 2021 و2020 بنسبة 27% سنويا.

يأتي ذلك في حين تواجه آبل انتقادات بسبب ممارستها لسلطات قوية على المتجر من خلال فرض قيود على المطورين وتحصل منهم على عمولة تصل إلى 30% من إجمالي عائدات تطبيقاتهم.

وفي التقرير قالت الشركة إنها تدرس معالجة هذه المخاوف من خلال عرض كم الأموال التي تحققها للمطورين مستخدمي متجرها الإلكتروني آب ستور.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل في بيان "في هذا التقرير يظهر أن آب ستور متجر نابض بالحياة ومبتكر حيث تزدهر الفرص".

ومن المقرر أن يتحدث كوك إلى مطوري تطبيقات آبل في الأسبوع المقبل خلال المؤتمر السنوي العالمي لمطوري آبل حيث من المتوقع ان يكشف عن جهاز جديد للواقع المختلط يحتوي على نسخة خاصة به من متجر آب ستور. وسيكون الجهاز أول فئة منتجات جديدة على غرار الكمبيوتر اللوحي آيباد أو الهاتف الذكي آيفون، تقدمها آبل منذ 2015، وستحتاج الشركة إلى دعم من مطوري التطبيقات الخارجيين لكي تضمن له النجاح.

وبحسب تحليل أنالاسيز جروب فإن المحرك الرئيسي لنمو مبيعات آب ستور في العام الماضي كانت مبيعات التجزئة العامة تلتها خدمات السياحة والسفر. وبلغت مبيعات خدمات توصيل الطعام عبر آب ستور خلال العام الماضي حوالي 77 مليار دولار، في حبن بلغت مبيعات خدمات النقل الذكي حوالي 48 مليار دولار، وإعلانات التطبيقات 109 مليارات دولار.

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