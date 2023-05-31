خلافات سقف الدّين الأمريكي تهبط بالنفط 5 %

المصدر: (لندن - رويترز)

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هبطت أسعار النفط 5 %، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 % لتسجل 73.22 دولاراً للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5 % لتسجل 69.02 دولاراً للبرميل.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

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