مقاضاة بنك «يو.بي.إس» بسبب الاستحواذ على «كريدي سويس»

المصدر: زيوريخ - د ب أ

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أقام أحد مساهمي بنك كريدي سويس جروب السويسري الذي استحوذ عليه منافسه «يو.بي.إس» في مارس الماضي دعوى قضائية ضد الأخير للمطالبة بتعويض لا يقل عن 1.06 مليون فرنك سويسري (1.17 مليون دولار) كتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة صفقة الاستحواذ التي يرى أن سعرها منخفض للغاية.

وقال المستثمر إن «يو.بي.إس» تمكن بطريقة غير عادلة من الاستحواذ على كريدي سويس مقابل 0.76 فرنك للسهم الواحد وهو سعر منخفض للغاية عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم 17 مارس الماضي آخر أيام تداول السهم قبل الموافقة على الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ديمتري سانتورو محامي المدعي: «الشائع في أي صفقة استحواذ أن يتم تسعير السهم بأعلى من سعره في البورصة». وأضاف أن تحديد السعر بأقل من سعر البورصة يتعارض مع تقاليد صفقات الاستحواذ، ويتجاهل القيمة الأوسع نطاقاً لبنك كريدي سويس.

وأشارت بلومبرغ إلى أن سانتورو أقام الدعوى لصالح مدعي لم يتم الكشف عن هويته أمام محكمة زيوريخ التجارية. وفي مارس وافق بنك «يو.بي.إس» على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليارات دولار).

ووفقاً لشروط الصفقة يحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في «يو.بي.إس» مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3 مليارات فرنك، في حين كانت القيمة السوقية لكريدي سويس حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي 8.55 مليارات دولار.

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