ارتفاع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل

المصدر: وام

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ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك للمرة الأولى منذ 5 أبريل 2022.

ووفقاً لبيانات بورصة موسكو، فقد صعد المؤشر للأسهم المقومة بالروبل، خلال التعاملات، بنسبة 0.85% إلى 2704.94 نقطة، مسجلاً فوق مستوى 2700 نقطة في أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.93% إلى 1065.31 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2 كوبيك إلى 79.97 روبل، فيما ارتفع سعر صرف العملة الموحدة (اليورو) بواقع 4 كوبيك إلى 85.92 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

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