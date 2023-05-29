الصين أهم سوق للسيارات الكهربائية عالمياً

المصدر: (بكين - وكالات)

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قادت الصين مبيعات السيارات الكهربائية في 2022، وسيطرت على نحو 63.6 % من إجمالي المبيعات البالغة نحو 11 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم.

وأظهر تقرير مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» أن سوق السيارات الكهربائية قد واصلت النمو على مدار العام الماضي، مدفوعة بتحسن العرض، وارتفاع أسعار النفط، والإعانات الحكومية، وعروض تخفيضات أسعار السيارات المُعلن عنها من قبل شركات السيارات.

وسيطرت «تسلا» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلى جانب «بي واي دي» الصينية، و«سايك- جي إم» معاً على نحو 36.11 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية في السوق العالمية، ونحو 53 % من السيارات المبيعة في الصين.

وأكد تقرير «آي دي سي» أهمية استمرار الشركات في الاستثمار في الأسواق التنافسية ذات القيمة العالية بما في ذلك الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية، وفي بعض البلدان النامية التي لديها أيضاً إمكانات مثل تايلاند والفلبين وإندونيسيا.

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