«رولز رويس» تعتزم شطب آلاف الوظائف

المصدر: (لندن - د ب أ)

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تعتزم شركة رولز رويس البريطانية لصناعة السيارات شطب آلاف الوظائف، وذلك بعد تعيين مستشارين لمساعدتها في تبسيط أعمالها، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية. وقالت الصحيفة إن جزءاً من خطة إعادة الهيكلة هو دمج إدارات غير تصنيعية في كل من أقسام الفضاء المدني والدفاع وأنظمة الطاقة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى شطب 10 % من نحو 30 ألف وظيفة في هذه الإدارات.ومن المتوقع أن يكون مقر الشركة في ديربي الأكثر تضرراً من عملية شطب الوظائف.

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