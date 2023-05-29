بريطانيا تحث تجار التجزئة على كبح أسعار الأغذية

المصدر: لندن – رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدرس الحكومة البريطانية خططاً لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.

ضوابط

لكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط، قال لتلفزيون بي.بي.سي، أمس: «ليس هذا ما أفهمه».

وأفادت تليجراف أول من أمس، بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه «على أقل مبلغ ممكن».

وتسببت مشاكل نقص الإمدادات ومشاكل التوريد عالمياً إضافة إلى الحرب في أوكرانيا في ارتباك أسواق وإمدادات الغذاء عالمياً.

مخاوف

وقال باركلي لتلفزيون بي.بي.سي «ما أفهمه هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم (أسعار) الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين».

وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 % خلال العام الماضي.

وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر مثل تيسكو وسينسبري تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز