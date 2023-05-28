أسعار الفائدة في بريطانيا تتجه نحو 6 %

المصدر: لندن - د ب أ

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حذر أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، أنه سوف تكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6 % للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك إنه صعب على الأسر والشركات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال ويليم بوتر وأندرو سنتينس وديان جولياس، الذين كانوا في السابق أعضاء بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأسعار المرتفعة، إن البنك المركزي سوف يكون بحاجة للمضي قدماً في المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة طوال الصيف.

وقال بوتر، في مقابلة «سوف تكون هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير»، متوقعاً ذروة بواقع «ليس أقل من 6 %»، وأنه «لا يوجد سبيل أن يحقق معدل فائدة بواقع 5. 4 % النتيجة» المطلوبة.

وتأتي التصريحات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من 30 عاماً.

ووفقاً لتوقعات بلومبرغ إيكونوميكس، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الجاري، حال ظل التحول المفاجئ في توقعات الأسواق طول الصيف.

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