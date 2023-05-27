مديرة صندوق النقد تنتقد أزمة الدين الأمريكي وتشبهها بسندريلا

المصدر: د ب ا

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انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحدة الولايات المتحدة، لتأجيل التوصل لاتفاق محتمل في نزاع بشأن الدين الأمريكي، حتى اللحظة الأخيرة.

وحذرت مديرة الصندوق من أن استقرار النظام المالي العالمي على المحك. وعبرت عن إحباطها حيال مفاوضات " اللحظة الأخيرة " في النزاع السياسي الأمريكي في الولايات المتحدة، بشأن ما إذا كان سيتم رفع سقف الدين الحكومي أم لا.

وقالت جورجيفا للصحفيين أمس الجمعة في واشنطن: "قرأنا جميعا الحكاية الخيالية عن اضطرار سندريلا إلى ترك الحفل عند منتصف الليل تماما. نحن في هذه المرحلة.. كذلك قبل أن تتحول العربة السحرية (عربة سندريلا) إلى ثمرة يقطين هل يمكنكم رجاء حل ذلك؟ ليس فقدان حذاء فقط هو ما نواجهه".

ويجادل الديمقراطيون والجمهوريون منذ أسابيع في جولات صارمة من المفاوضات بشأن زيادة سقف الدين الأمريكي. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، ستعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها يوم 5 يونيو، ما لم تتم زيادة هذا الحد.

وحذر معظم خبراء الاقتصاد من أن عجز الولايات المتحدة عن السداد يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

كما أكد صندوق النقد الدولي الجمعة أن الطلب الاستهلاكي القوي وسوق العمل القوية كانا نوعا من أنواع "السيف ذي الحدين" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وقال جورجيفا: "إنهما ساعدا بالتأكيد الأسر الأمريكية، لكنهما ساهما أيضا في استمرار التضخم".

ونتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية فوق 5% حتى نهاية عام 2024، داعيا الحكومة الأمريكية إلى بذل المزيد من أجل خفض عبء الدين العام.

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