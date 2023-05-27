«أستر» نحو بيع حصة من وحدتها الهندية

المصدر: مومباي - رويترز

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قال مصدران إن مستثمرين في مجموعة «أستر دي.إم» للرعاية الصحية يجرون محادثات لبيع حصة 30 % في وحدة الشركة بالهند بنحو 300 مليون دولار.

وتدير أستر، المدرجة في مومباي وتتخذ من الإمارات مقراً 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات. وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن المحادثات الحالية تتعلق بوحدة الشركة في الهند وتأتي في الوقت الذي تحاول فيه أستر فصل أعمالها في الخليج وبيع أغلبية فيها.

وذكر المصدران أن أستر ومستشاريها تواصلوا مع كيه.كيه.آر آند كو الخاصة ومع معهد ماكس للرعاية الصحية في الهند، لإجراء محادثات أولية عن البيع المحتمل لحصة المستثمرين، ومستثمرو أستر الذين يفكرون في البيع هم أوليمبوس كابيتال التي تمتلك 19 % وريمكو للاستثمارات، ومقرها موريشيوس، وتمتلك 12 %.

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