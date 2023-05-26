الأسهم العالمية تراهن على انفراجة في محادثات الدين الأمريكي

المصدر: عواصم – رويترز

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اتجهت الأسهم العالمية نحو الارتفاع اليوم، وتمسكت المؤشرات بآمال انفراجة في محادثات الدين الأمريكي.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية عند الفتح مدعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف اقتراض الحكومة الأمريكية، غير أن بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلاً من المتوقع حدت من المكاسب.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 30.85 نقطة أو 0.09 % إلى 32795.50 نقطة عند الفتح.

كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.88 نقاط أو 0.12 % إلى 4156.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 38.32 نقطة أو 0.30 % إلى 12736.42 نقطة.

وقفزت الأسهم الأوروبية على خلفية مكاسب قوية لأسهم قطاع التكنولوجيا، لكن مؤشرها القياسي تكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.2 % ليسجل أكبر مكاسب يومية في قرابة شهرين بعدما هبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع أول من أمس.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر القياسي 1.5 % مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً من بين القطاعات محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي، بينما قفزت أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) بواقع 4.5 % إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني القياسي مدعوماً بمكاسب أسهم شركات الرقائق، إذ استمرت الأرباح القوية التي حققتها شركة نفيديا الأمريكية في تعزيز مكاسب القطاع.

وأغلق المؤشر على ارتفاع 0.37 % إلى 30916.31 نقطة محققاً مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول موجة مكاسب في 5 سنوات.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع 0.6 % لكنه أغلق بدون تغيير عند 2145.84 نقطة ليوقف سلسلة من المكاسب استمرت 6 أسابيع.

وشهدت الأسهم اليابانية أسبوعا متقلباً بعد أن ارتفع المؤشران يوم الثلاثاء إلى مستويات ما قبل عام 1990 قبل أن يتراجعا بشدة.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين الأداء على المؤشر نيكاي للغاية. وارتفع 70 من الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، بينما انخفض 153 سهماً وأغلق اثنان بدون تغيير.

وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداءً على المؤشر نيكاي وانخفضت أسهمه 2.45 % بعد هبوط أسعار النفط الخام بشكل حاد من أعلى مستوى في شهر تقريباً.

بينما كانت شركات التكنولوجيا الأفضل أداءً وقفزت أسهمها 0.52 %.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 4.44 %، كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، ومن بين عملائها شركة نفيديا، بنسبة 3.92 % بعدما صعد الخميس 16 %.

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