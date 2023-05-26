بنك أمريكي يسرّح ألف موظف

المصدر: أ ب

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سرَّح بنك فيرست ريبابليك نحو ألف من موظفيه، بعد شهر تقريباً من استحواذ مصرف جيه بي مورغان عليه.

وكان مصرف جيه بي مورغان قد عرض وظائف على الغالبية العظمى من موظفي بنك فيرست ريبابليك، البالغ عددهم 2700 تقريباً، قبل أن يشهد الأخير اضطرابات، وهو ما يعني أن 15 في المئة من موظفي البنك تم تسريحهم.

وخفَّض فيرست ريبابليك بالفعل 25 في المئة من موظفيه قبل استحواذ جيه بي مورغان.

وقال البنك إن الموظفين الذين لم تعرض عليهم وظائف في جيه بي مورغان سيحصلون على أجر ومزايا إضافية بما يعادل 60 يوماً.

كما أن المدفوعات الإضافية لمن سيتم تسريحهم تعتمد على الفترة التي قضوها في فيرست ريبابليك.

وتعد أزمة فيرست ريبابليك، الذي كان مقره في سان فرانسيسكو، ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

وباع المنظمون جميع ودائعه ومعظم أصوله إلى جيه بي مورغان، بعد انهيار ثلاثة بنوك، منها سيغنتشر وسيليكون فالي، الأمر الذي هدد بتقويض الثقة في النظام المصرفي الأمريكي.

وتميزت هذه البنوك بودائع العملاء الكبيرة غير المؤمَّن عليها، وبتعامل صناعة التكنولوجيا معها، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما جعل الاقتراض أكثر تكلفة.

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