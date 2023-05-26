مجموعة لاندمارك تعلن وفاة مؤسسها ميكي جاجتياني

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أعلنت مجموعة لاندمارك اليوم الجمعة وفاة رجل الأعمال البارز ميكي جاجتياني الذي أسس المجموعة الضخمة المتخصصة في البيع بالتجزئة.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "تعلن مجموعة لاندمارك اليوم أن مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها البارز موكيش (ميكي) جاجتياني رحل عن عالمنا في سلام محاطا بأسرته المحبة".

وبدأ جاجتياني الهندي الأصل أعماله التجارية عام 1973 بمتجر واحد في البحرين ونمّى المجموعة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتدير المجموعة التي تتخذ من دبي مقرا لها العلامات التجارية بيبي شوب وسنتربوينت وهوم سنتر ولايف ستايل وسبلاش وشو مارت وإيماكس.

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