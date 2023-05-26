ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في أمريكا

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، لأول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 مايو الحالي بلغ 229 ألفا، بارتفاع قدره 4000 طلب عن الأسبوع السابق عليه عندما تم تسجيل 225 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 245 ألفا مقابل 242 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وتراجع عدد الطلبات في الأسبوع المنتهي يوم 6 مايو الماضي وفقا للبيانات الأولية إلى 231 ألف طلب مقابل 264 ألف طلب في الأسبوع السابق وكان أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر 2021.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا استقر عند 75ر231 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، وهو نفس عدد الطلبات في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه قالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو الحالي بواقع 5000 طلب إلى 794ر1 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليون و25ر800 ألف طلب بانخفاض قدره 25ر12 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل مليونا و5ر812 ألف طلب وفقا للبيانات غير المعدلة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية اليوم بيانات سوق الوظائف خلال مايو الحالي.

ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الحالي بواقع 180 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 253 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين من المتوقع إعلان استمرار معدل البطالة عند مستوى 4ر3%.

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