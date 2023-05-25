بوتين يقترح إنشاء وكالة تصنيف ائتماني أوراسية

المصدر: د ب ا

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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء وكالة تصنيف أوراسية تابعة للاتحاد الأوراسي.

وأضاف بوتين،خلال قمة قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن إنشاء وكالة تصنيف أوراسية يضمن توافر أدوات تقييم مناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبحسب ما أوردته وكالة نوفوستي اليوم "الخميس"، قال بوتين:"سيكون من المفيد إنشاء وكالة تصنيف أوراسية، والتي من شأنها أن تضمن توافر أدوات التقييم المناسبة لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة الاتحاد. ولكن المطلوب هنا، بالطبع، مبادئ رئيسية ومعايير صارمة وقدرة على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد من موضوعية التقييم، وهنا تكمن الفائدة الحقيقية، فإذا لم يتوفر ذلك، فلا جدوى من الفكرة".

وتختتم قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أعمالها، التى بدأتها "الأربعاء" برئاسة الرئيس بوتين، اليوم الخميس في موسكو.



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