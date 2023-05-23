سوريا ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة السورية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين رفع أسعار المواد النفطية بنسبة تجاوزت 20% للتر البنزين وأكثر من 30% للغاز .

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً عدلت بموجبه أسعار البنزين أوكتان 95 والغاز المنزلي والصناعي، وتضمن القرار تحديد سعر البنزين أوكتان 95 (7600) ليرة.

وسعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة وتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة واسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة.

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