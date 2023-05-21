بايدن متفائل بمفاوضات رفع سقف الدين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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بلغت المفاوضات في الولايات المتحدة بين الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، مرحلة معقدة أمس، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم «المبالغ بها»، لرفع سقف الدين العام، لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، على رغم إبداء الأخير تفاؤله بالتوصل إلى حلّ في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.

وقال بايدن للصحافيين، على هامش قمة مجموعة السبع، في مدينة هيروشيما اليابانية «ما زلت أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد». تلقّى بايدن أمس موجزاً من فريقه بشأن المباحثات.



وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة. وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن ماكارثي، ليل الجمعة «توقّفاً» في المفاوضات، قائلاً للصحافيين «نعم، يجب أن نتوقف».

وجاء ذلك بعدما كشف مسؤول في البيت الأبيض، وجود خلافات «فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية، وستكون المناقشات صعبة». إلا أن المباحثات استؤنفت بعد ساعات من ذلك.

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