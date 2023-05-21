مكاسب أسبوعية للأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

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نجحت الأسهم الأمريكية في اختراق أزمة مفاوضات رفع سقف الدين التي أثرت سلباً على معنويات المتعاملين، وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من مارس.

وجاءت المكاسب الأسبوعية على الرغم من تراجع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» في ختام تعاملات يوم الجمعة لتنهي الأسبوع بأداء ضعيف مع تبدد المكاسب المبكرة بعد إعلان وقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي في واشنطن، وهو ما بدد التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 6.02 نقطة أو 0.14 % إلى 4192.03 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 30.46 نقطة أو 0.24 % إلى 12657.90 نقطة وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 111.03 نقطة أو 0.33 % مسجلاً 33424.88 نقطة.

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