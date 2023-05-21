أول مكاسب أسبوعية للنفط منذ شهر

المصدر: هيوستون - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي مسجلةً أول مكاسب أسبوعية منذ شهر وسجل خاما القياس «برنت» وتكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بنحو 2 % وذلك على الرغم من تراجع الأسعار خلال التعاملات في ختام أسبوع التداول أول من أمس.

وغير النفط اتجاهه لينخفض في ختام تعاملات يوم الجمعة بعدما توقفت مؤقتاً مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن . وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.8 %، إلى 75.58 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.3 %، إلى 71.69 دولاراً.

وأغلق عقد الخام الأمريكي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله غداً الاثنين منخفضاً 31 سنتاً، تعادل 0.4 %، عند 71.55 دولاراً للبرميل.

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