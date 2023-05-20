«تويتر» تتهم «مايكروسوفت» باستغلال بياناتها

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

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اتهم إيلون ماسك شركة «مايكروسوفت» بأنها لم تحترم اتفاقها مع «تويتر» في شأن استخدام بيانات شبكة التواصل الاجتماعي، ويندرج هذا الاتهام ضمن السباق إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتصف بنهمه الكبير بالبيانات الرقمية.

وقال وكيل إيلون ماسك المحامي أليكس سبيرو في رسالة وجهها أول من أمس إلى رئيس مجموعة المعلوماتية الأمريكية ساتيا ناديلا واطلعت فرانس برس على مضمونها «يبدو أن مايكروسوفت استخدمت واجهة برمجة تطبيقات تويتر لأغراض غير مصرح بها».

وأكّد «تويتر» أن «مايكروسوفت» استخدمت بيانات أكثر مما كان مسموحاً لها، وزودت جهات حكومية بعض هذه البيانات من دون إذن.

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