في إطار انسحابها.. «فولكسفاغن» تبيع أصولها في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن»، اليوم، استكمال بيع أصولها في روسيا إلى مجموعة «أفيلون» المحلية، في إطار إجراءاتها للانسحاب من البلاد بعد اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.

وتشمل عملية البيع مصنعها في كالوغا جنوب غرب موسكو الذي يوظف نحو 4000 شخص ولديه إمكانيات لبناء 225 ألف مركبة سنوياً.

وأفادت مجموعة فولكسفاغن، في بيان، أن «المالك الجديد سيشتري جميع الأسهم في الفروع الروسية»، مشيرةً إلى أن سلطات الحكومة الروسية وافقت على الصفقة.

وعلى غرار شركات كبرى غيرها لصناعة السيارات، أوقفت «فولكسفاغن» عملياتها في روسيا العام الماضي، بعدما دفعت الحرب في أوكرانيا السلطات الغربية إلى فرض عقوبات مشددة عطّلت سلاسل الإمداد.

لكن اضطرت «فولكسفاغن» لانتظار موافقة الحكومة الروسية قبل استكمال انسحابها من البلاد.

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