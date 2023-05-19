الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليار دولار

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار، وجاء الطلب على السندات ذات العامين وذات الخمس سنوات أعلى من المتوسط، في حين جاء الطلب على السندات ذات السبع سنوات أقل من المتوسط.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 15 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح اقل من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 954ر3% وبلغ معدل التغطية 56ر2 مرة، في حين كان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 60ر2 مرة.

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