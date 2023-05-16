ديون الأسر الأميركية تتجاوز 17 تريليون دولار لأول مرة

المصدر: CNBC عربية

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سجلت ديون الأسر الأميركية مستوى قياسياً في الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز مستويات 17 تريليون دولار، بالرغم من التراجع الحاد في الطلب على الاقتراض لشراء المنازل.

ووفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي في نيويورك الصادرة أمس ، فقد ارتفع إجمالي الاقتراض على مستوى جميع الفئات إلى 17.05 تريليون دولار، بزيادة 150 مليار أو 0.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت ديون الأسر الأميركية ارتفعت إلى 16.9 تريليون دولار بنهاية 2022 بارتفاع بنحو 1.3 تريليون دولار قبل عام.

وبلغت نشأة الرهن العقاري -العملية التي يعمل بموجبها المقرض مع المقترض لإتمام صفقة الرهن العقاري، مما يؤدي إلى قرض الرهن العقاري- بما في ذلك عمليات إعادة التمويل مستويات 323.5 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ الربع الثاني من عام 2014.

ووفقاً لتلك الزيادة ارتفعت مستويات الاستدانة بنحو 2.9 تريليون دولار من المستويات التي سبقت الجائحة.

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