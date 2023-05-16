إيلون ماسك: استثمارات ضخمة ستضخها تسلا في فرنسا

المصدر: أ ف ب

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أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن شركته ستضخ استثمارات ضخمة في فرنسا في مرحلة ما.

جاءت تصريحات ماسك بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعما إذا كانت تسلا تخطط للإعلان عن استثمارات في فرنسا، صرح ماسك بأنه يعتقد أن ذلك سيحدث في مرحلة ما، مضيفاً: ليس اليوم..لكن نعم في مرحلة ما سنقوم بذلك.

وأضاف: لا يوجد إعلان عن استثمارات اليوم..لكنني معجب للغاية بالرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية ومدى ترحيبهما بالصناعة، لذلك أنا واثق من أن تسلا ستضخ استثمارات كبيرة في المستقبل.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور قال في فبراير الماضي أن شركة تسلا تعهدت ببناء مصنع كبير في المركز الصناعي في مونتيري شمال المكسيك.

ومن المقرر أن يكون ذلك هو ثالث مصانع تسلا خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مصنعيها في الصين وألمانيا.

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