«علي بابا» تتعهد باستثمارات تاريخية في تطبيق تاوباو

المصدر: بكين - د ب أ

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تعهدت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنج، بضخ استثمارات ضخمة في تطبيق التسوق الخاص بها تاوباو، بعد عملية إعادة الهيكلة التي قامت بها المجموعة، وأسفرت عن قيام 6 وحدات منفصلة، تستطيع جمع التمويلات، وطرح أسهمها بشكل مستقل في البورصة.

وبعد إعادة هيكلة علي بابا جروب في مارس الماضي، تأسست الشركات التي تعمل في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وستركز شركة تطبيق تاوباو على إنتاج المحتوى، كوسيلة لجذب المزيد من المستخدمين إلى منصة التجارة الإلكترونية، كما ستطلق أدوات لخدمة التجار باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحسب ترودي داي الرئيسة التنفيذية لشركة تاوباو تي مول كوميرس جروب التي تأسست حديثاً.

وأشارت بلومبرغ إلى تصريحات داي، والتي كشفت عنها الشركة أمس، وقالت فيها: «سنقوم بضخ استثمارات تاريخية لتوسيع قاعدة المستخدمين للاستفادة من التجار... سنقوم بإنتاج المحتوى في كل المجالات، حيث سيكون الاستثمار في إنتاج المحتوى أكبر من أي وقت مضى».

وقالت داي إن تاوباو ستُطبق تعديلات وقتية لرسوم منصتها وأسعار العمولات، بما يحقق استفادة للتجار، كما ستزودهم بمجموعة متزايدة من أدوات التشغيل الذكية المجانية.

تأتي التصريحات قبل الإعلان عن نتائج أعمال «علي بابا» في الربع الأول، المنتظرة يوم الخميس المقبل، ويقدر المحللون زيادة تقل عن 3 % في المبيعات على خلفية معاناة القطاع من تعافٍ غير متكافئ في الصين بعد الجائحة، وبقايا من تأثيرات حملة بكين على شركات التكنولوجيا الكبيرة.

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