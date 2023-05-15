الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم 2023

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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نجح الاقتصاد الأوروبي في تجاوز أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا مع نمو اقتصادي أفضل من المتوقع، بحسب ما قالت بروكسل أمس، فيما زادت توقعاتها للنمو في منطقة العملة الموحدة.

وتعد توقعات المفوضية للربيع أكثر تفاؤلاً من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير «مما كان متوقعاً».

ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو لسنة 2023 بـ0,2 نقطة إلى 1,1% في منطقة العملة الموحدة، كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً برمته لسنة 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند نحو 1%.

وكذلك رفعت بروكسل توقعات النمو لسنة 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً بـ0,1 نقطة إلى 1,6 في المئة.

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني إن «الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي».

وأضاف «بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل ثابت بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركوداً في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل».

كما تمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5,8% لسنة 2023 مقارنة بـ5,6% في التوقعات السابقة.

ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,8% في سنة 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

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