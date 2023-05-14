الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار واليورو

المصدر: وام

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انخفض سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 14.30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، وبحسب وكالة «إنتر فاكس» للأنباء، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بواقع 1.32 روبل ليصل إلى 77.20، وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 1.36 روبل ليبلغ 84.25 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

ويأتي ارتفاع الدولار وانخفاض الروبل نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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