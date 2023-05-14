التكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في ختام أسبوع التداول، أول من أمس، متأثرة بتراجع الأسهم الرئيسية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.وتراجعت أسهم شركة تسلا في ختام التعاملات، بعد أن قفزت بأكثر من 2 % الخميس الماضي.

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندر اند بورز 500، وكانت شركة أبل من بين أكبر الخاسرين، ولا يزال مؤشر التكنولوجيا مرتفعاً بنحو 22 % حتى الآن هذا العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وفقد ستاندرد اند بورز 500 نحو 6.48 نقاط أو 0.16 %، ليغلق عند 4124.14 نقطة، فيما خسر ناسداك 43.76 نقطة أو 0.35 % إلى 12284.74 نقطة، وتراجع داو جونز 8.86 نقاط أو 0.03 % إلى 33300.65 نقطة.

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