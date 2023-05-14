«يو بي أس» يعد بتحقيق شفاف في تعثر «كريديه سويس»

المصدر: زيورخ - أ ف ب

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وعد رئيس مصرف «يو بي أس» السويسري بإجراء «تحقيق 360 درجة» في قضية تعثر منافسه المحلي «كريديه سويس» قبل اندماجهما في مصرف ضخم جديد.

وحضت الحكومة السويسرية «يو بي أس» على شراء منافسه مقابل 3,25 مليارات دولار بعد مخاوف بشأن وضعه المالي في أعقاب انهيار 3 مصارف أمريكية في مارس، إضافة إلى سلسلة فضائح لاحقت «كريديه سويس» في السنوات الأخيرة.

وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي لـ«يو بي أس» الذي عاد للعمل مع أكبر مصارف سويسرا الشهر الماضي من أجل تولي عملية الاندماج: «من الواضح تماماً أن هذا الوضع لم ينشأ في الأسابيع الستة الماضية، ولكن في الأعوام الستة أو السبعة الماضية». ونقلت وكالة الأنباء السويسرية «آي تي أس» عن إرموتي قوله خلال منتدى للإعلام السويسري في لوسيرن، إن التحقيق الشامل 360 درجة يجب أن يعود فترة طويلة إلى الوراء.

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