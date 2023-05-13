ليندا ياكارينو خبيرة الإعلانات سيدة «تويتر» الجديدة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس، تعيين ليندا ياكارينو، التي تعمل في شركة «إن بي سي يونيفرسال»، وهي مديرة تنفيذية لها علاقات عميقة مع صناعة الإعلانات، رئيسة تنفيذية جديدة لشركة «تويتر».

وقالت «إن بي سي يونيفرسال»، أمس، إن ليندا ستتنحى عن منصبها في الشركة كرئيسة لقسم الإعلانات العالمية والشراكات. وكانت ليندا عقدت لقاء مع ماسك الشهر الماضي، على مسرح ميامي أمام مئات المعلنين.

وقال ماسك، مالك ومدير منصة التواصل الاجتماعي، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا في تغريدة: «أرحب بليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر، ستركز ياكارينو على العمليات التجارية، بينما سأقوم بالتركيز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة».

وأضاف: «أتطلع للعمل مع بليندا لتحويل هذه المنصة إلى تطبيق يشمل كل شيء».

وكان الملياردير الأمريكي قد ذكر أمس أنه تم اختيار رئيسة تنفيذية جديدة لموقع «تويتر»، على أن تبدأ العمل في غضون 6 أسابيع من الآن.

واستحوذ «ماسك» على «تويتر» في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يقر مجموعة من التغيرات الهادفة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف.

وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثري الأمريكي المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته. إلى ذلك سمحت شركة «تويتر» للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولاً بخدمة الرسائل المشفرة.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، إن الخدمة متاحة حالياً للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم. ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من 8 دولارات شهرياً أو 84 دولاراً سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز