احتمال تخلّف أمريكا عن السداد يضر النمو العالمي

المصدر: (نيجاتا - رويترز)

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قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أمس، إن احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ.

وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية بمجموعة الدول السبع في اليابان لمناقشة «الأهمية الكبيرة » لرفع سقف الدين الأمريكي وتجنب الآثار السلبية لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها. وقال مالباس «الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب في الجميع. ستكون التداعيات سيئة ».

وأكدت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس أن إخفاق الكونجرس في رفع سقف الاستدانة البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

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