قوة الدولار تطفئ بريق الذهب

المصدر: (لندن – رويترز)

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اتجهت أسعار الذهب للانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، متأثرة بارتفاع عوائد السندات والدولار، لكن المعدن الأصفر ظل فوق المستوى الرئيس البالغ 2000 دولار، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في نهاية العام.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2003.08 دولارات للأوقية (الأونصة)، متراجعاً 0.7% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2006.60 دولارات.

وتأخذ الأسواق في الحسبان احتمالاً بنسبة 90% أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 23.78 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 1% إلى 1082.59 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1563.39 دولاراً.

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