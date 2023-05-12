ماسك يعيّن ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لـ«تويتر»

المصدر: البيان

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تعيين ليندا ياكارينو، خبيرة الإعلانات في شركة «إن بي سي يونيفرسال»، رئيسة تنفيذية لمنصة «تويتر».

وقال ماسك، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يسعدني أن أرحب بليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر».

كان ماسك قد أكد، أمس، أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريباً.

وقال، في تغريدة سابقة: «سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر».

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