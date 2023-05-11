ارتفاع أرباح وإيرادات شركة والت ديزني في الربع الثاني

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة والت ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه أمس الأربعاء عن زيادة في الأرباح للربع الثاني.

وجاءت النتيجة النهائية للشركة عند 27ر1 مليار دولار، أو 69ر0 دولار للسهم، بالمقارنة مع 47ر0 مليار دولار، أو 26ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت شركة والت ديزني عن أرباح معدلة بقيمة 92ر1 مليار دولار أو 93ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 0.93 دولار للسهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين العناصر الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 4ر13% إلى 82ر21 مليار دولار من 25ر19 مليار دولار في العام الماضي.

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