ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط في أمريكا

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء ارتفاعا مفاجئا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي في حين يراهن المتعاملون في سوق النفط على زيادة الاستهلاك قبل بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة سواء عبر الطرق البرية أو الطيران.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي بمقدار 951ر2 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 280ر1 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 910 آلاف برميل.

وبالنسبة للبنزين ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 168ر3 ملايين برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 233ر1 مليون برميل، بعد زيادته بمقدار 743ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق

في المقابل أظهرت بيانات المخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات أمس ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6ر3 ملايين برميل.

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