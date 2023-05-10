تراجع أسعار الذهب بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: د ب ا

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سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر5 دولارات أي بنسبة 3ر0% إلى 10ر2037 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 70ر9 دولارات أو بنسبة 5ر0% إلى 90ر2042 دولارا للأوقية.

جاء التراجع الطفيف في سعر الذهب اليوم بعد صدور بيانات التضخم عن وزارة العمل الأمريكية، والتي أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر0% شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعا المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 5ر5% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6ر5% خلال الشهر السابق وهو أقل معدل للتضخم السنوي منذ أبريل 2021.

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