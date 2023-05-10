توقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي 5 % وانخفاض الأسعار في 2023

المصدر: نيويورك - رويترز

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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو خمسة بالمئة عام 2023 وزيادة الطلب على الوقود واحداً بالمئة، كما خفضت تقديراتها لأسعار الخامين برنت وغرب تكساس الوسيط.

وقالت الإدارة في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة إن الإنتاج الأمريكي من الخام سيرتفع 5.1 بالمئة في 2023 إلى 12.53 مليون برميل يومياً و1.3 % في 2024 إلى 12.69 مليوناً.

وقدرت الإدارة أن يرتفع إجمالي استهلاك النفط نحو واحد بالمئة إلى 20.5 مليون برميل يومياً في 2023 و1.4 بالمئة إلى 20.8 مليوناً في 2024.

وقالت الإدارة إن نمو الطلب على الطاقة سيساعد على تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية بين الربع الثالث من 2023 والربع الأول من 2024.

وخفضت الإدارة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، توقعاتها لأسعار خام برنت القياسي وخام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الفورية.

وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في التعاملات الفورية 78.65 دولاراً للبرميل في 2023، مقابل 85.01 دولاراً للبرميل في توقعات سابقة.

كما قدرت أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في التعاملات الفورية 73.62 دولاراً للبرميل في 2023، مقابل 79.24 دولاراً مثلما توقعت من قبل.

وقالت الإدارة إن أسعار التجزئة للبنزين خلال ذروة موسم القيادة الصيفي هذا العام ستبلغ في المتوسط نحو 3.40 دولارات للجالون بانخفاض 20 % عن صيف 2022.

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