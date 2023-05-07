ثالث خسارة أسبوعية للنفط وبرنت يهبط 5.3 %

المصدر: (هيوستون – رويترز)

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تكبدت أسعار النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعدما سجلت هبوطاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من بنوك مركزية كبرى وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الخام.

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضاً 5.3 % بينما هوى خام غرب تكساس 7.1 % وانخفض خاما القياس على مدى 3 أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

وجاءت الخسائر الأسبوعية للخام على الرغم من قفزة الأسعار أول من أمس في ختام أسبوع التداول، حيث لم تعوض ارتفاعات الخام الخسائر التي كان قد مني بها منذ مطلع الأسبوع.

وأغلق خام برنت مرتفعاً 2.80 دولار، أي 3.9 %، عند 75.30 دولاراً أول من أمس وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1 %، ليبلغ 71.34 دولاراً عند التسوية، بعدما تراجع على مدى 4 أيام لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021. وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية على تهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك.

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