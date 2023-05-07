«تشات جي بي تي» دليل المستثمرين للأسهم الأكثر ربحية

المصدر: دبي - البيان

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تفوقت مجموعة من الأسهم التي اختارها روبوت المحادثة الشهير «تشات جي بي تي» المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على بعض الصناديق الاستثمارية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة بحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن».ووفقاً لتجربة أجراها موقع «فايندر دوت كوم» للمقارنة المالية، فإن هناك محفظة ارتفعت من 38 سهماً بنحو 4.9 % .

بينما سجلت 10 صناديق استثمار رائدة متوسط خسارة 0.8 % بين 6 مارس و28 أبريل. وقال جون أوستلر، الرئيس التنفيذي لشركة «فايندر»: «لن يمر وقت طويل حتى تحاول أعداد كبيرة من المستهلكين استخدام (تشات جي بي تي) لتحقيق مكاسب مالية».

وخلال فترة الأسابيع الثمانية نفسها، ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، الذي يتتبع أكثر 500 شركة قيمة في الولايات المتحدة، 3 %، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» الأوروبي 0.5 %، خلال الفترة ذاتها.

وأخذ محللو «فايندر» أشهر 10 صناديق في المملكة المتحدة على منصة التداول «إنتراكتيف إنفيستور» كمعيار لتقييم أداء صندوق «تشات جي بي تي»، من بينها بعض الصناديق التي يديرها «إتش إس بي سي»، و«فيديليتي».

وطلب المحللون من «تشات جي بي تي» اختيار الأسهم بناءً على بعض المعايير الشائعة، بما في ذلك اختيار الشركات ذات المستوى المنخفض من الديون وسجل النمو منها «مايكروسوفت» و«وول مارت» و«نتفليكس».

واعتادت الصناديق الرئيسية، استخدام الذكاء الاصطناعي لسنوات لدعم قراراتها الاستثمارية، لكن «تشات جي بي تي» وضعت التكنولوجيا في أيدي عامة الناس، مع إمكانية توجيه قرارات مستثمري التجزئة.

وأظهر استطلاع لـ«فايندر» شمل ألفي بالغ في بريطانيا الأسبوع الماضي أن 8 % استخدموا «تشات جي بي تي» للحصول على المشورة المالية بينما قال 19 % إنهم يفكرون في الأمر. وفي دراسة نُشرت مؤخراً وجد باحثون في جامعة فلوريدا أن «تشات جي بي تي» يمكن أن يتنبأ بحركات أسعار الأسهم لشركات معينة بشكل أكثر دقة من بعض نماذج التحليل الأساسية.

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