عرض للاستحواذ على «أنجيلو جوردون»

المصدر: (لوس أنجليس - د ب أ)

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أفادت مصادر مطلعة بأن شركة تي.بي.جي الأمريكية تجري محادثات، للاستحواذ على شركة «أنجيلو جوردون» الاستثمارية ومقرها نيويورك، وهو ما سيكون أول دخول كبير لها إلى قطاع الاستثمار الائتماني، منذ الانفصال عن سيكسث ستريت قبل 3 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، قولها: إنه لم يتم الانتهاء من اتفاق، سوف يقدر قيمة أنجيلو جوردون بأكثر من ملياري دولار، وقد لا تؤدي المناقشات في النهاية إلى إبرام صفقة. ولدى تي.بي.جي. 135 مليار دولار تحت الإدارة.

وكانت «تي.بي.جي» قد انفصلت في 2020 عن ذراعها الائتماني سيكسث ستريت، التي أسستها في 2009 مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من شركة جولدن مان ساكس جروب، بقيادة آلان واكسمان. ومن حينها دفع الرئيس التنفيذي لشركة تي.بي.جي، جون وينكلريد للدخول إلى الاستثمار الائتماني لتنويع وتقوية أعمالها، التي تركز على الأغلب على الأسهم الخاصة والعقارات.

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