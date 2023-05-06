نتائج قوية لــ «أبل» تصعد بالأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس، إذ أشارت أرباح قوية من عملاق التقنية «أبل» إلى قوة نتائج الشركات، بينما أدى نمو أكبر من المتوقع للوظائف لتراجع التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض الفائدة.

وفاجأت «أبل» أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، المستثمرين بارتفاع مبيعات هواتف آيفون حتى مع التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 120.81 نقطة أو 0.36 % إلى 33248.55 نقطة عند الفتح. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.51 نقطة أو 0.58 % إلى 4084.73 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 106.63 نقاط أو 0.89 % إلى 12073.03 نقطة. ووظف أرباب العمل الأمريكيون عدداً أكبر في أبريل ورفعوا الأجور، وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الأمريكي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 253 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت بيانات مارس بالخفض لتظهر زيادة 165 ألف وظيفة بدلاً من 236 ألفاً في التقرير الصادر في وقت سابق.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.4 % من 3.5 % في مارس. وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.5 % بعدما زاد 0.3 % في مارس. وزادت الأجور 4.4 % على أساس سنوي في أبريل بعدما صعدت 4.3 % في مارس.

وارتفعت الأسهم الأوروبية إذ انتعشت المعنويات بفضل الرفع المحدود لسعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى نتائج للشركات. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % خلال التعاملات، لكنه يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وقادت أسهم البنوك والطاقة المكاسب على المؤشر وارتفعت 1.2 % و1.8 % على الترتيب، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2 %. وقفز سهم أديداس 5.2 % بعد إعلانها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

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