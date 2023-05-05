فيليب موريس إنترناشونال تصدر التقرير المتكامل لعام 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ( PM-NYSE تقريرها السنوي الرابع المتكامل اليوم. يهدف التقرير إلى تقديم وصف موضوعي لنموذج أعمال الشركة، والحوكمة والإدارة، والاستراتيجية، والأداء، إستناداً إلى التقييم الرسمي لأهمية الإستدامة.

قال ياتشك أولتشاك ، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "على الرغم من التحديات العديدة التي رافقت عام 2022 ، الا انه كان عاماً مميزاً بالنسبة لنا، حيث بات موظفينا أقرب الى أهدافنا كما شهدنا إتخاذ خطوات ملموسة لبلوغ هذه الأهداف. نحن نخطوا بثبات لتحقيق طموحنا لعام 2025 بأن نصبح شركة ذات أغلبية خالية من الدخان، وبالتالي التخلص التدريجي من السجائر في نهاية المطاف.

بينما لا يمكن تحقيق تحول بهذا الحجم والتعقيد بين عشية وضحاها، إلا اننا ملتزمون بتحقيقه بأسرع ما يمكن. لذلك نسعى من خلال مواصلة الحوار البناء الى الدفع بعجلة التغيير الهادف والمؤثر وإستكمال عملية التحول بأعمال الشركة بشكل دائم.

يُشير أحدث تقرير متكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال الى التقدم الذي تحرزه الشركة نحو تحقيق هدفها - كما يوضح بيان الغرض للشركة هدفها المتمثل بتوفير مستقبل خالٍ من الدخان من خلال تركيز مواردها على تطوير منتجات خالية من الدخان وإثباتها علمياً بانها أقل ضرراً من التدخين وتسويقها تجارياً بشكل مسؤول، بهدف إستبدال السجائر بالكامل في أقرب وقت ممكن والعمل على تطوير أعمال الشركة لتشمل مجالات أخرى تُعنى بنمط حياة ورعاية وعافية المستهلكين على المدى الطويل.

بناءً على إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة(ESG) ، طورت شركة فيليب موريس إنترناشونال ثماني إستراتيجيات تستهدف مجالات التأثير الأكثر إلحاحاً للشركة. ومواكبةً لتلك الاستراتيجيات وضعت الشركة 11 هدفاً تشكل خارطة الطريق لعام 2025، و19 مؤشر أداء رئيسي (KPIs) لقياس التقدم عبر مؤشر الإستدامة الخاص بها. يرتبط كل مؤشر أداء رئيسي أيضا بأحد العاملين: إستدامة المنتج (11 مؤشر أداء رئيسي) أو الإستدامة التشغيلية (8 مؤشرات أداء رئيسية).

أوضح إيمانويل بابو، المديرالمالي لشركة فيليب موريس إنترناشونال انه "يتم استخدام المعلومات غير المالية بشكل متزايد من قبل المعنيين لتقييم ومقارنة أداء الشركة مع الآخرين، بما في ذلك الأوساط المالية في تحليلاتها وقراراتها الإستثمارية. وأضاف، "أن المعلومات والبيانات التي نكشف عنها علناً تعكس بدقة تقدم شركتنا، بإتباع طرق حساب واضحة، وهذا أمر بديهي بالنسبة لنزاهة تقارير شركة فيليب موريس إنترناشونال."

نشرت شركة فيليب موريس إنترناشونال أيضاً في العام الماضي أول بروتوكول لمؤشر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) ، والذي يتضمن تعريف ومنهجية ونطاق كل من مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤشرالإستدامة بُغية توفير تقارير دورية ودقيقة عن التقدم المُحرز تكون قابلة للتقييم والتحقق. كما تنشر الشركة أيضاً، بالتزامن مع أحدث تقرير متكامل لها، بروتوكولاً محدثاً يوضح بشكل خاص الجهود المبذولة خلال عام 2022 لجعل مؤشرات الأداء الرئيسية هذه أكثر فعالية.

إستمرالتقدم في تحقيق تطلعات الإستدامة لشركة فيليب موريس إنترناشونال على قدم وساق في عام 2022 حيث سعت إلى معالجة تأثيرات كل من منتجاتها (ما تنتجه) وعملياتها (كيفية انتاجها).

فيما يتعلق بتأثير منتجاتها على الصعيد الإجتماعي، واصلت الشركة التحول بأعمالها لتحقيق أهدافها، وعلاوة على ذلك، واضبت على تنفيذ برامج منع وصول الشباب إلى قنوات البيع بالتجزئة بشكل مباشر أوغير مباشر. وإدراكاً منها لأهمية الحد من النفايات بعد الإستهلاك، فقد أحرزت شركة فيليب موريس إنترناشونال تقدماً في تنفيذ برامج الاستعادة للأجهزة والمواد الاستهلاكية الخالية من الدخان وزادت من قدراتها على إصلاح الأجهزة الإلكترونية.

تأثير المنتج على الصعيد الإجتماعي

•يُقدّرعدد المستخدمين البالغين لمنتجات فيليب موريس الخالية من الدخان بنحو24.9 مليون شخص (مقابل نحو 21.7 مليون شخص عام 2021).

•بلغ صافي الإيرادات من المنتجات الخالية من الدخان 32.1% (مقابل 29.5٪ عام 2021) .

•تُباع منتجات شركة فيليب موريس الخالية من الدخان في 73 دولة منها 42٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (مقابل 71 دولة في عام 2021 وبنسبة 42٪) .

•بلغ الإستثمارالتراكمي في المنتجات الخالية من الدخان نحو 10.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 2008 (مقابل نحو 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021).

•بلغ إجمالي حجم الشحنات مغطاة ببرامج منع الوصول للشباب الى قنوات البيع بالتجزئة غيرالمباشرة الى 91٪ (91٪ عام 2021).

•بلغ صافي الإيرادات السنوية من منتجات الصحة والرعاية نحو 0.3 مليار دولار أمريكي (مقابل نحو 0.1 مليار دولار أمريكي عام 2021).

على الصعيد البيئي

•معدل إعادة التدوير لأجهزة IQOS التي تم إرجاعها إلى مراكز إعادة التدويرالمركزية للشركة بلغ 86 % (متوسط النسبة المرجحة لكل جهاز يعاد تدويره). ( 86٪ في عام 2021 ).

•68 %من حجم الشحنات تصل الى الأسواق التي تنفذ برامج لمكافحة نفايات السجائر القابلة للإحتراق.

• 8.5 %من حجم الشحنات تصل الى الأسواق التي لديها برامج إستعادة المواد الاستهلاكية الخالية من الدخان .

على الصعيد الاجتماعي، وفرت الشركة لموظفيها إمكانية الوصول إلى البرامج التعليمية المنظمة مدى الحياة، ونشرت إلتزاما صارماً بحقوق الإنسان، وأكملت تقييمها السادس والسابع لتأثير حقوق الإنسان في البرازيل وماليزيا.

أما على الصعيد البيئي، واصلت شركة فيليب موريس انترناشيونال إزالة الكربون من عملياتها المباشرة، وتم التحقق من صحة أهدافها المستندة إلى العلم بالوصول الى صفر إنبعاثات من غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2040. وبالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 15) في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن تطلعات وإستراتيجيات جديدة طويلة الأجل للتنوع البيولوجي والمياه، تتماشى مع إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020 الذي إعتمدته الأطراف في الاتفاقية.

التأثير التشغيلي

•40.7 %من المناصب الإدارية تشغلها نساء وبذلك نكون قد تجاوزنا هدفنا المعلن لعام 2022 والبالغ 40 %(مقابل 39.7% في 2021) .

•تم إجراء 7 تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 في البلدان الأكثر عرضة للخطر (مقابل 5 في عام 2021).

•تبلغ نسبة التبغ الذي يتم شراؤه دون المخاطرة بإزالة الغابات الطبيعية المدارة أو تحويل النظم البيئية الطبيعية نحو 55٪ (مقابل 37% عام 2021).

•حصلت الشركة على درجة AAA من منظم ) CDP منظمة دولية غير ربحية تساعد الشركات والمدن في الكشف عن تأثيرها البيئي) لأمن المناخ والغابات والمياه للعام الثالث على التوالي.

وفي إطار تعزيز المحتوى والبيانات المدرجة في التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال لعام 2022، طورت الشركة 12 دراسة حالة وقصص من السوق تسلط الضوء على كيفية قيام الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشونال في جميع أنحاء العالم بتحفيز الإستدامة. وتجدر الاشارة الى ان جميع دراسات الحالة وقصص السوق متاحة عبرالإنترنت.

قالت جينيفر موتليس، رئيسة الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشونال "نحن ندرك أهمية الإستمرار بإضفاء الشرعية وبناء الثقة لدى مساهمينا الذين يشكلون عنصراً رئيسياً في تحديد أهدافنا وكذلك المساعدة في تسريع وتيرة تحقيقها. يهدف أحدث تقاريرنا المتكاملة إلى تلبية مطالبهم بالحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وقابلية للمقارنة حول مخاطرنا وأدائنا. وبينما نواصل التحول والتعلم وإكتشاف طرق أفضل لتطويرالحلول الفعّالة، نأمل أن تؤدي شفافيتنا وإستعدادنا للتواصل إلى إطلاق حوار مع أولئك الذين يمكنهم المساهمة في دفع عجلة التغيير".

يأخذ إعداد التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشونال لعام 2022 في الاعتبار إرشادات المعايير والأُطر الدولية، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومؤسسة المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) ، بما في ذلك إستخدام معايير SASB الخاصة بها، مبادئ التفكير المتكامل وإطار إعداد التقرير المتكامل، وبعض التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز