رفع الفائدة الأوروبية ربع نقطة مئوية

المصدر: (فرانكفورت - أ ف ب)

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رفع البنك المركزي الأوروبي، أمس، الفائدة 0.25 % على وقع ارتفاع كلفة الإقراض، لكنه قال: إن توقعات التضخم لا تزال «عالية لفترة طويلة».

وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة، في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية، التي بدأت العام الماضي، غير أن مجلس حكام البنك المؤلف من 26 عضواً قرر تخفيض الزيادة إلى ربع نقطة مئوية مقارنة بنصف نقطة مئوية في المرات السابقة.

وبينما بقي ارتفاع الأسعار أعلى من الهدف المحدد للبنك بنقطتين مئويتين، فإن التضخم الأساسي، اباستثناء أسعار الطاقة والسلع الغذائية المتقلبة، قد يكون بصدد التراجع فيما بدأت تداعيات الارتفاع بالظهور.

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